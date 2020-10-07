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В Татарстане снова разрешили партнерские роды

07:40, 07.10.2020
В Татарстане снова разрешили партнерские роды
Фото: pixabay.com

В Минздраве Татарстана разрешили партнерские роды. Теперь по закону отец может присутствовать на родах.

Как сообщают «Известия», в сентябре жители Татарстана обратились к Рустаму Минниханову с просьбой разрешить партнерские роды в Казани. До этого их разрешили в Набережных Челнах.

Напомним, что в июле первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что в Татарстане перестали практиковаться партнерские роды. Это было связано с противоэпидемическими мероприятиями.

Общество Татарстан
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