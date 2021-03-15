Навальный сравнил ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, с концлагерем

Оппозиционера Алексея Навального этапировали в Покров. Об этом сообщил сам Алексей Навальный в «Инстаграм».

Оппозиционер находится в «Секторе усиленного контроля А». Он назвал его концлагерем в 100 км от Москвы.

«Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом — «наш дружелюбный концлагерь», — описывает место Навальный.



Он рассказал, что в колонии везде камеры и за малейшее нарушение на осужденного составляют рапорт. На груди у него табличка с именем и фото, она подчеркнута красной полосой. Ночью его снимают на камеру каждый час, как склонного к побегу.



Напомним, что Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный.



Ольга Плешкова