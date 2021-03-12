«Открытие»: каждый четвертый ипотечный кредит банка выдан по госпрограмме

За 2020 год банк «Открытие» выдал в Татарстане за 2020 год более 4 млрд ипотечных кредитов. Это в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Четверть всех выданных жилищных кредитов в республике пришлась на ипотеку по программам господдержки. Так, по программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% годовых (далее она была снижена банком до 5,85% годовых), было выдано 416 кредитов на сумму свыше 1 млрд рублей. По программе «Семейная ипотеке» (по ставке 4,9% годовых, далее была снижена банком до 4,65% годовых) — 59 кредитов на сумму в 192 млн рублей», — сообщил на встрече с журналистами управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков



По его словам, большим спросом также пользовались программы рефинансирования ипотечных кредитов — на них пришлось 25% от общего объема выдач или почти 1 млрд рублей.

В общем объеме ипотечных выдач 36% приходится на приобретение жилья на вторичном рынке, 34% — на жилье в новостройках.

Дамир Габдулхаков также подчеркнул, что по прогнозам аналитиков, в 2021 году продолжится рост стоимости квадратного метра жилья, а ставки по кредитам могут пойти вверх вслед за восходящим движением ключевой ставки ЦБ: «Тем, кому необходимо приобретение жилья с помощью ипотеки, лучше поторопиться с выбором, пока соотношение цен на квартиры и ставок по ипотеке оптимально».

Напомним, что в 2020 году в Татарстане средний размер ипотечного кредита составил 2 247 673 рубля, что на 1,8% больше показателя 2019 года.