В Татарстане средний размер ипотечного кредита вырос на 1,8%

В Татарстане средний размер ипотечного кредита составил 2 247 673 рубля, что на 1,8% больше показателя 2019 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Республика занимает 19-е место среди российских регионов с самым большим средним размером ипотеки. Лидером стала Москва, где средняя сумма ипотечного кредита составляет 5,7 млн рублей. Второе и третье место рейтинга заняли Подмосковье (4,4 млн рублей) и Санкт-Петербург (3,6 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер ипотечного кредита вырос по всей России. В январе 2021 года показатель составил 2,8 млн руб., что на 12,7% больше, чем за январь прошлого года.

Ранее сообщалось, что татарстанцы за первый месяц 2021 года оформили 3 тыс. кредитов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ольга Плешкова