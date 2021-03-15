Кабмин рассматривает дифференцированный подход к продлению льготной ипотеки

Кабмин рассматривает возможность применить дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас анализируем каждый регион, посчитаем и посмотрим, скорее всего, у нас будет дифференцированный подход. А сколько регионов будет, 20-30 или вся страна, это мы уже по итогам [решим], когда ближе к 1 июля будет понятно, что происходит на рынке: сколько новых объектов, сколько новых предложений, какая цена […]. Мы еще раз это обсудим и доложим председателю правительства и президенту», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер не назвал, на каких условиях будет продлена льготная ипотека. Он признал, что в тех регионах, где предложений на рынке было немного, с появлением льготной ипотеки цена поднялась.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в этот список не вошел. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по продлению программы льготной ипотеки в России.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках была утверждена в апреле 2020 года.

Ольга Плешкова