Илон Маск занял должность «технокороля» в Tesla

Фото: Викимедиа

В компании Tesla Илон Маск официально занял должность Technoking, что переводится как «технокороль» или «король технологий». Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Должность финансового директора Tesla Зак Киркхорна теперь называется «мастер над монетой» (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов» по ее мотивам, передает ТАСС.

Фото: Викимедиа

О каких-либо официальных ротациях в компании речи не идет. И Илон Маск, и Киркхорн сохранят свои должности.

Ранее Илон Маск был вновь признан богайтешим человеком на планете. Его состояние, по данным Bloomberg, оценили в $200 млрд.



Ольга Плешкова