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Происшествия

«Новая газета» сообщила, что у входа в здание редакции распылили химическое вещество

14:47, 15.03.2021
«Новая газета» сообщила, что у входа в здание редакции распылили химическое вещество
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве у входа в здание, в котором находится редакция «Новой газеты», распылили химическое вещество. Об этом сообщается на сайте издания.

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, так как это режимный объект

Происшествия
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