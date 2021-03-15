«Новая газета» сообщила, что у входа в здание редакции распылили химическое вещество

В Москве у входа в здание, в котором находится редакция «Новой газеты», распылили химическое вещество. Об этом сообщается на сайте издания.

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, так как это режимный объект