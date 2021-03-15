В Казани безработица снизилась в 2,3 раза по сравнению с октябрем 2020 года

На данный момент в Казани численность безработных снизилась в 2,3 раза по сравнению с октябрем 2020 года, когда был отмечен максимальный уровень безработицы — 5,1% от численности рабочей силы, или 32 тыс. человек. На 1 марта уровень безработицы снизился до 2,19% (14 тыс. человек). Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Всего в Центр занятости в 2020 году обратились более 53 тыс. человек, из них 26 тыс. было трудоустроено в такие организации, как МУП «Метроэлектротранс», ООО «Компаньон-Групп», ГАУЗ «Городская поликлиника №8», ООО «Федеральная почтовая служба», АО «Тандер», ООО «Бахетле-1», АО «Завод «Элекон» и т.д.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в городе 16 тыс. актуальных вакансий — больше всего их в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения и образования.

Напомним, в Татарстане продолжает снижаться количество официально зарегистрированных безработных граждан — по данным Минтруда РТ, на 10 марта в республике зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,45% от численности рабочей силы.

За февраль количество вакансий в Татарстане выросло на 47%. Чаще всего компании искали продавцов, ИТ-специалистов, представителей производственной сферы и рабочий персонал.