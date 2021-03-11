За последний месяц количество вакансий в Татарстане выросло на 47%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане количество открытых вакансий в феврале 2021 года увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в hh.ru.

Чаще всего в феврале компании искали продавцов, ИТ-специалистов, представителей производственной сферы и рабочий персонал.

Конкуренция среди соискателей в Татарстане в феврале составила 3,9 резюме на вакансию — это в 1,4 раза меньше, чем год назад (5,8). Профицит кадров в регионе наблюдается в добывающей сфере (14,3 резюме на вакансию) и в высшем менеджменте (7), дефицит — в сфере медицины и фармацевтики (1,7) и ИТ-сфере (1,4). Кроме того, сохраняется серьезная нехватка рабочего персонала и строителей — на одну вакансию также приходится менее 2 резюме.

Напомним, в Татарстане продолжает снижаться количество официально зарегистрированных безработных граждан. По данным Минтруда РТ, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,45% от численности рабочей силы.