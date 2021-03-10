В Татарстане количество безработных снизилось до 29,4 тыс. человек

В Татарстане продолжает снижаться количество официально зарегистрированных безработных граждан. По данным Минтруда РТ, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем неделей ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,45% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снизилось количество безработных и в моногородах республики. Так, в Набережных Челнах зарегистрировано 2 916 нетрудоустроенных, в Нижнекамске — 1 568, в Зеленодольске — 674, Елабуге — 643, в Чистополе — 282, в Камских Полянах — 217.

В органах службы занятости на сегодняшний день татарстанцам предлагается 46 594 вакансии (+ 2 202 за прошедшую неделю). Коэффициент напряженности на рынке труда в республике условно составил 0,63 человека на одну вакансию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минтруда РТ на 3 марта, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,48% от численности рабочей силы.



Напомним, по данным Минтруда РФ, в России на сегодняшний день официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет.



Татьяна Демина