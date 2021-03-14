«Нефтехимик» сыграл вничью с «Аланией» в матче ФНЛ
«Нефтехимик» сыграл вничью на выезде с владикавказской «Аланией» (1:1) в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Хозяева открыли счет на 30-й минуте встречи, когда Ислам Машуков с угла вратарской отправил мяч в дальний угол ворот нижнекамцев. «Нефтехимик» отыгрался во втором тайме усилиями Мераби Уридии, завершивший голом длинную передачу Данила Кленкина.
В концовке встречи несколько красивых спасений ворот совершил Вячеслав Исупов, который помог нижнекамской команде сохранить ничейный счет.
Благодаря этому результату «Нефтехимик» продлил свою беспроигрышную серию под руководством Кирилла Новикова до четырех матчей. Ранее нижнекамцы одержали три победы подряд.
«Алания» (Владикавказ) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)
Голы: Машуков (30) — Уридия (58).
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