«Нефтехимик» одержал третью победу подряд под руководством Новикова
«Нефтехимик» на выезде обыграл московский «Спартак-2» (1:0) в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный гол был забит на 66-й минуте встречи, его автором стал хавбек нижнекамцев Илья Петров.
Эта победа стала третьей подряд для «Нефтехимика» под руководством тренера Кирилла Новикова. Ранее нижнекамцы обыграли омский «Иртыш» и брянское «Динамо».
В следующем туре «Нефтехимик» сыграет 14 марта в гостях с владикавказской «Аланией».
Олимп-Первенство ФНЛ. 29-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)
Гол: Петров (66).
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