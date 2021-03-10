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«Нефтехимик» одержал третью победу подряд под руководством Новикова

16:55, 10.03.2021
«Нефтехимик» одержал третью победу подряд под руководством Новикова
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» на выезде обыграл московский «Спартак-2» (1:0) в матче 29-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол был забит на 66-й минуте встречи, его автором стал хавбек нижнекамцев Илья Петров.

Эта победа стала третьей подряд для «Нефтехимика» под руководством тренера Кирилла Новикова. Ранее нижнекамцы обыграли омский «Иртыш» и брянское «Динамо».

В следующем туре «Нефтехимик» сыграет 14 марта в гостях с владикавказской «Аланией».

Олимп-Первенство ФНЛ. 29-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)
Гол: Петров (66).

СпортФутбол
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