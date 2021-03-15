В ДРКБ Татарстана спасли мальчика, который получил серьезные ожоги обеих кистей, прикоснувшись к проводам

В ДРКБ Татарстана врачи пришли на помощь мальчику, который получил серьезные электроожоги обеих кистей. Травму ребенок получил дома, когда схватился за оголенные провода строительного инструмента, который был подключен к сети. Об этом рассказывается на странице медучреждения в Instagram.

Родители оставили малыша со старшими детьми, но ребята на мгновение отвлеклись. От болевого шока ребенок потерял сознание. Мальчика доставили в больницу и экстренно госпитализировали во второе хирургическое отделение. После осмотра и полного обследования медики проконсультировались со специалистами ожогового центра Нижнего Новгорода и согласовали тактику лечения. Врачам предстояло очистить ожоговые раны и закрыть их кожей с других участков тела. Это сложная и скрупулезная операция, в ходе которой врачи удаляют нежизнеспособную ткань.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врач–комбустиолог ДРКБ Владимир Линьков добавил, что дополнительная сложность заключалась еще и в том, что при электроожогах невозможно определить границ демаркационной линии, то есть границ, где ткань мертвая, а где живая. При таких операциях нужно соблюдать баланс: удалять столько ткани, подвергшейся некрозу, сколько нужно, чтобы потом достичь максимального приживления пересаженной кожи. Врачи делали свою работу поэтапно: сначала с правой кистью, затем с левой.

— Это длительный процесс, включающий в себя не только операции, но и перевязки, и гипсовую иммобилизацию (конечности были уложены в специальные лонгеты для того, чтобы не было движений и кожа хорошо приживалась), — объясняет врач.



Ребенок провел в больнице чуть больше месяца. Сейчас его готовят к выписке. Что касается прогнозов, то пока врачи испытывают сдержанный оптимизм, поскольку поражению подверглись не только кожные покровы, но и ткани, глубже лежащие.



Пока что рано говорить о полном восстановлении функции конечностей, но раны зажили, и это хорошо. Дальше ребенку потребуется курс реабилитации.

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Татьяна Леухина