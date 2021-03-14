Врачи ДРКБ Татарстана рассказали об опасных «детских» лайфхаках

Детский хирург-комбустиолог ДРКБ Татарстана рассказал об опасных детских лайфхаках, которые могут привести в больницу. О них рассказывается на официальной странице медучреждения в Instagram.

Так, школьница увидела рецепт в интернете и решила сварить яйца в микроволновой печи. Девочка вскипятила воду, положила яйца и поставила все в микроволновку. Когда школьница вытащила тару, одно из яиц взорвалось. В результате девочка получила ожоги лица, шеи и грудной клетки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



— Ребенок поступил к нам в этом месяце и до сих пор проходит лечение. Когда он к нам попал, у него был выраженный отек лица, даже глаза не открывались. Сейчас отек спал. Пациенту оказывается вся необходимая помощь. Лечение проводится совместно с врачами-офтальмологами, — прокомментировал происшествие Владимир Линьков.



Другая юная изобретательница решила приготовить губную помаду в домашних условиях. Она смешала все необходимые вещества в пластиковой таре, поместила консистенцию в печь, как и указывалось в рецепте. Произошел взрыв, девочку госпитализировали. Врачи хирургического отделения оказали всю необходимую помощь и выписали ребенка домой.



Медики призвали родителей следить за тем, какую информацию ребенок смотрит в интернете.

Ранее в ДРКБ Татарстана нейрохирурги восстановили форму черепа четырехлетнему ребенку из Чувашии при помощи импланта.



Татьяна Леухина