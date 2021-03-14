Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян. Так он отреагировал на сообщения об инициативе Минтруда РФ отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия»", — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: kzn.ru

На этой неделе депутат от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму РФ законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Согласно ему, россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), предлагается освободить от подоходного налога. Для людей, чей доход свыше 204 тыс. руб. в год, предлагается оставить ставку 13%, свыше 5 млн — повысить до 15%. Для доходов свыше 10 млн — 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.



Татьяна Леухина