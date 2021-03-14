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Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых»

16:22, 14.03.2021

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян. Так он отреагировал на сообщения об инициативе Минтруда РФ отменить выплаты на детей семьям с формально низкими доходами и существенным, по российским меркам, семейным имуществом.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия»", — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: kzn.ru

На этой неделе депутат от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму РФ законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Согласно ему, россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), предлагается освободить от подоходного налога. Для людей, чей доход свыше 204 тыс. руб. в год, предлагается оставить ставку 13%, свыше 5 млн — повысить до 15%. Для доходов свыше 10 млн — 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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