В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе до 17 тыс. рублей в месяц

Депутат от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму РФ законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Согласно ему, россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), предлагается освободить от подоходного налога.

Для людей, чей доход свыше 204 тыс. руб. в год, предлагается оставить ставку 13%, свыше 5 млн — повысить до 15%. Для доходов свыше 10 млн — 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.



Фото: duma.gov.ru

Реализация инициативы позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения и смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ, считает парламентарий.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год в ноябре 2020. Поступившие в казну средства пойдут в фонд для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями «Круг добра». Указ о его создании Путин подписал 6 января.

Татьяна Леухина