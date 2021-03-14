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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с окончанием Масленицы

13:23, 14.03.2021
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с окончанием Масленицы
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с окончанием праздничной масленичной недели. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Дуслар, поздравляю с окончанием вкусной масленичной недели. Желаю вам счастья, добра и весеннего тепла!» — написал президент.

В марте Рустам Минниханов поздравлял женщин с Международным женским днем.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьКультура Татарстан
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