Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с окончанием Масленицы

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с окончанием праздничной масленичной недели. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Дуслар, поздравляю с окончанием вкусной масленичной недели. Желаю вам счастья, добра и весеннего тепла!» — написал президент.

В марте Рустам Минниханов поздравлял женщин с Международным женским днем.

Маргарита Головатенко