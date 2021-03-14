Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с окончанием Масленицы
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с окончанием праздничной масленичной недели. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
«Дуслар, поздравляю с окончанием вкусной масленичной недели. Желаю вам счастья, добра и весеннего тепла!» — написал президент.
В марте Рустам Минниханов поздравлял женщин с Международным женским днем.
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