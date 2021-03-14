Миниханов выразил соболезнования режиссеру театра Камала в связи с кончиной народной артистки Нажибы Ихсановой
Президент Татарстана выразил соболезнования главному режиссеру Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Фариду Бикчантаеву в связи с кончиной народной артистки России и Татарстана Назибы Ихсановой.
«Присоединяясь к нашим многочисленным соотечественникам, любящим творчество известной артистки, я разделяю глубокую скорбь родственников госпожи Нажибы, коллектива Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала», — говорится в тексте телеграммы на татарском языке.
Также в тексте телеграммы сказано, что Нажиба Ихсанова играла каждую роль от всего сердца, поскольку чувствовала «сложные и многогранные проблемы нашего времени». Подчеркивается: «Именно она создала теплый семейный очаг для великого татарского драматурга Туфана Миннуллина, унесшего с собой и радости, и заботы».
«Нажиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внесший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа».
Напомним, Нажиба Ихсанова умерла в субботу, 13 марта. Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 15 марта в 11.00 на площади перед театром Камала.
Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в Москве и была принята в труппу Татарского академического театра. Супруга советского и российского драматурга, прозаика, публициста Туфана Миннуллина.
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