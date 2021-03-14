Миниханов выразил соболезнования режиссеру театра Камала в связи с кончиной народной артистки Нажибы Ихсановой

Президент Татарстана выразил соболезнования главному режиссеру Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Фариду Бикчантаеву в связи с кончиной народной артистки России и Татарстана Назибы Ихсановой.

«Присоединяясь к нашим многочисленным соотечественникам, любящим творчество известной артистки, я разделяю глубокую скорбь родственников госпожи Нажибы, коллектива Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала», — говорится в тексте телеграммы на татарском языке.

Также в тексте телеграммы сказано, что Нажиба Ихсанова играла каждую роль от всего сердца, поскольку чувствовала «сложные и многогранные проблемы нашего времени». Подчеркивается: «Именно она создала теплый семейный очаг для великого татарского драматурга Туфана Миннуллина, унесшего с собой и радости, и заботы».

«Нажиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внесший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа».



Напомним, Нажиба Ихсанова умерла в субботу, 13 марта. Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 15 марта в 11.00 на площади перед театром Камала.

Нажиба Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да в де­рев­не Бу­ра­лы Аз­на­ка­евс­ко­го ра­йо­на Татарстана. В 1961 го­ду окон­чи­ла Выс­шее те­ат­раль­ное учи­ли­ще им. М. Щеп­ки­на в Моск­ве и бы­ла при­ня­та в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра. Супруга советского и российского драматурга, прозаика, публициста Туфана Миннуллина.

Маргарита Головатенко