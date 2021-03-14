Замглавы Еврокомиссии назвал ошибочной стратегию вакцинации ЕС

Стратегия Евросоюза по вакцинации населения от коронавируса была неверной в части заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.



«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», — приводит ТАСС слова Тиммерманс. При этом он призвал подвести итоги немного позже, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

По его словам, правильным шагом был совместный заказ вакцин. Тем не менее, Тиммерманс считает это решение соответствующим интересам более богатых стран.

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Ранее пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести саммит ЕС для того, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса между странами союза. Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Они раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого некоторым странам может недоставать вакцин.

Маргарита Головатенко