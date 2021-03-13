Пять стран Евросоюза потребовали провести саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин

Пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести саммит ЕС для того, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса между странами союза. Соответствующее письмо глав правительств направили в Брюссель.

По данным Австрийского агентства печати, авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Они раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого некоторым странам может недоставать вакцин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА). В то же время Австрия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоз.



Татьяна Леухина