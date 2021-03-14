Татарстанцы могут посмотреть, где находятся камеры на дорогах
Жители Татарстана могут посмотреть, где в республике размещены камеры автоматической фотовидеофиксации. Информация об этом есть в свободном доступе на сайте ГИБДД.
На интерактивной карте можно посмотреть, где находятся камеры по маршруту водителя. Это позволит избежать случайных нарушений и, как следствие, штрафов.
Напомним, карту разработали по поручению президента России Владимира Путина. Он потребовал показать камеры водителям. По его словам, это поможет снизить число нарушений и уменьшить риск аварий.
Напомним, Татарстан попал в топ-3 регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД: за 2020 год в республике было вынесено 7,34 млн постановлений на 4,72 млрд рублей.
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