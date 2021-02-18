Татарстан попал в топ-3 регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД. За 2020 год в республике было вынесено 7,34 млн постановлений на 4,72 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

В целом ГИБДД в прошлом году вынесла 167 млн штрафов, что на 15% больше, чем в 2019 году. Общая сумма составила 117 млрд рублей (+10%), что составляет примерно половину затрат на строительство Крымского моста.

По сумме санкций лидирует Москва, где выписали штрафов на 23 млрд рублей. По числу постановлений лидирует Московская область — 30,5 млн, на 30% больше, чем годом ранее. Сумма штрафов составила 18,9 млрд рублей.

В 2020 году ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов — это на 19,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего штрафы с камер «прилетают» за превышение скорости — в совокупности с постановлениями, которые вынесли инспекторы, автомобилисты в России получили 124 млн штрафов. Вторая по «популярности» категория — нарушение требований дорожных знаков и разметки, за это за год выписали 13,6 млн штрафов.