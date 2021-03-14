Начались исследования «Спутник V» на онкобольных

Отдельные исследования российской вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны России, уже начались на онкобольных. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, в настоящее время нет онкологических заболеваний, которые могли бы быть противопоказанием для прививки. Исключение составляют случаи, когда больной находится на химиотерапии и принимает подавляющие размножение клеток препараты.

«Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — приводит слова Гинцбурга «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В конце января сообщалось, что приблизительно в течение месяца планируется проводить исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах. Специалисты для этого сформируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат.

Маргарита Головатенко