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Начались исследования «Спутник V» на онкобольных

07:37, 14.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Начались исследования «Спутник V» на онкобольных
Фото: realnoevremya.ru

Отдельные исследования российской вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны России, уже начались на онкобольных. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время нет онкологических заболеваний, которые могли бы быть противопоказанием для прививки. Исключение составляют случаи, когда больной находится на химиотерапии и принимает подавляющие размножение клеток препараты.

«Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации», — приводит слова Гинцбурга «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В конце января сообщалось, что приблизительно в течение месяца планируется проводить исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных пациентах. Специалисты для этого сформируют специальные группы людей с онкологическими заболеваниями, которые будут испытывать препарат.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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