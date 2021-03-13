«Синтез» во второй раз обыграл волгоградский «Спартак» в чемпионате России

«Синтез» во второй раз подряд обыграл дома волгоградский «Спартак» (11:8) в матче 14-го тура чемпионата России по водному поло.

Решающий отрыв в счете казанцы сделали в первой половине встречи. После двух четвертей хозяева вели 7:4, а потом, в начале третьего отрезка, и 8:4. Несмотря на это, волгоградцы смогли сократить отставание до минимума.

На заключительную четверть команды вышли при счете 9:7. До конца встречи «Синтез» забил еще два гола, на что гости ответили лишь одним, благодаря чему казанцы довели игру до уверенной победы.

Фото: instagram.com/sintez_kazan

Вторая подряд победа над волгоградским «Спартаком» позволила команде Марата Закирова увеличить отрыв от второго места до 7 очков. Победная серия «Синтеза» в чемпионате России длится уже 22 матча.

До плей-офф казанской команде осталось провести всего три тура по два матча с астраханским и волгоградским «Спартаком» и казахстанской «Астаной».

Напомним, накануне «Синтез» обыграл «Спартак» в первом матче между командами в сезоне.

«Синтез» — «Спартак Волгоград» — 11:8 (4:3,3:1,2:3,2:1)

Голы: Латыпов (3 гола), Бычков, Лазарев (по — 2), Одинцов, Закиров, Шепелев, Лисунов (по — 1) — Ашаев, Киселев (по — 2), Иванков, Степанов, Халтурин, Шайхутдинов (по — 1).

