«Синтез» во второй раз обыграл волгоградский «Спартак» в чемпионате России
«Синтез» во второй раз подряд обыграл дома волгоградский «Спартак» (11:8) в матче 14-го тура чемпионата России по водному поло.
Решающий отрыв в счете казанцы сделали в первой половине встречи. После двух четвертей хозяева вели 7:4, а потом, в начале третьего отрезка, и 8:4. Несмотря на это, волгоградцы смогли сократить отставание до минимума.
На заключительную четверть команды вышли при счете 9:7. До конца встречи «Синтез» забил еще два гола, на что гости ответили лишь одним, благодаря чему казанцы довели игру до уверенной победы.
Вторая подряд победа над волгоградским «Спартаком» позволила команде Марата Закирова увеличить отрыв от второго места до 7 очков. Победная серия «Синтеза» в чемпионате России длится уже 22 матча.
До плей-офф казанской команде осталось провести всего три тура по два матча с астраханским и волгоградским «Спартаком» и казахстанской «Астаной».
Напомним, накануне «Синтез» обыграл «Спартак» в первом матче между командами в сезоне.
«Синтез» — «Спартак Волгоград» — 11:8 (4:3,3:1,2:3,2:1)
Голы: Латыпов (3 гола), Бычков, Лазарев (по — 2), Одинцов, Закиров, Шепелев, Лисунов (по — 1) — Ашаев, Киселев (по — 2), Иванков, Степанов, Халтурин, Шайхутдинов (по — 1).
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