«Синтез» победил волгоградский «Спартак» в матче чемпионата России

«Синтез» дома обыграл волгоградский «Спартак» (13:11) в первом матче 14-го тура чемпионата России по водному поло.

Казанцы уже в стартовой атаке заработали большинство, которое было реализовано Аделем Латыповым. Несмотря на это игра продолжилась на встречных курсах, где успешнее оказались гости. К концу первой четверти «Спартак» вел со счетом 4:3.

Во втором игровом отрезке характер встречи не изменился. Однако казанской команде удалось уйти на большой перерыв ведя в счете — 7:6. В третьем периоде «Синтез» сумел создать отрыв в два мяча, но удержать его не получилось.

В заключительный отрезок матча команды вошли при счете 10:9 в пользу хозяев площадки. Казанцы вновь «убежали» вперед, на этот раз оформив преимущество в три мяча. Гости из Волгограда сократили счет до минимума, на большее их не хватило, пропустив в концовке еще один гол.

Самым результативным в составе «Синтеза» стал Николай Лазарев, забросивший 4 мяча в ворота «Спартака».

Для казанцев эта победа стала 21-й в чемпионате России. Команда Марата Закирова упрочила свое лидерство в турнирной таблице.

Завтра соперники проведут второй очный матч 14-го тура, начало игры — в 18:00 по мск.

«Синтез» (Казань) — «Спартак-Волгоград» - 13:11 (3:4, 4:2, 3:3, 3:2)

Голы: Лазарев — 4; Латыпов — 3; Лисунов, Шепелев, Бычков — по 2 — Иванков, Степанов, Киселев — по 2; Агарков, Шайхутдинов, Нежинский, Ашаев, Халтурин — по 1.