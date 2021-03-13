«Ак Барс» и «Салават Юлаев» устроили виртуальную войну перед полуфиналом в социальных сетях

Еще до начала «зеленой» серии казанский и уфимский клубы уже разогревают публику в виртуальной шутливой войне. Медиаслужбы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» обменялись колкостями в социальных сетях, используя известные видеомемы.

Сначала казанский клуб опубликовал в своем Instagram знаменитое видео, где кот, стоя на задних лапах смотрит в окно. На место окна медиаслужбка казнцев разместила три эмблемы команд — «Салавата Юлаева», «Трактора» и «Барыса», которые решали, кто выйдет в следующий раунд и станет соперником «Ак Барса».



После того как «Салават» обыграл в пятом матче «Трактор» и прошел в полуфинал Восточной конференции, уфимские маркетологи опубликовали продолжение видео «Ак Барса», используя другой известный ролик с кошкой на капоте автомобиля.



Буквально в тот же час на аккаунте «Ак Барса» появилась и своя «ответка». Казанцы использовали кадр из знаменитого американского шоу «реслинг», где боец с логотипом «Ак Барса» на груди протягивает руку сопернику с эмблемой «Салавата». После того как реслингисты жмут друг другу руки, кадр меняется и мы видим вид от первого лица. Человек макает руки в емкость с жидким мылом и тщательно вымывает руки.

Эрик Добролюбов