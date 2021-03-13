Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье

Синоптики ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По прогнозу, с 9.00 до 18.00 14 марта на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—17 м/с, метель.

В воскресенье ночью температура опустится до -12—17°C, в низких местах при прояснениях до -22 градусов. Днем синоптики прогнозируют -2—7°C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале следующей недели в Татарстане потеплеет. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью температуры составят -5—10°C, на юге и востоке республики при прояснениях до -13 градусов. Днем в республике синоптики обещают до -4... +1°C.