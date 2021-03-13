В Татарстане на пожаре в частном доме погиб пенсионер

Фото: МЧС по РТ

Житель Татарстана погиб утром на пожаре в частном доме, расположенном в селе Гурьевка Алексеевского района, сообщает МЧС по РТ.



В 8.05 поступило сообщение о пожаре в бревенчатом доме. Когда пожарные прибыли на вызов, здание уже полностью охватил огонь. Горение удалось ликвидировать в 9.20. Площадь пожара составила 35 кв. метров.

При разборе конструкций дома пожарные нашли тело мужчины 66 лет. Предварительной причиной пожара считают неосторожность при курении.

Вчера в Кировском районе Казани на пожаре в многоэтажном доме по улице Боевой спасли женщину и ее шестилетнего сына. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе из зоны плотного задымления спасли и вывели по лестнице женщину и ее шестилетнего сына, люди не пострадали.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались семь взрослых. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

Маргарита Головатенко