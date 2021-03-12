В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли женщину и маленького ребенка

В Кировском районе Казани на пожаре в многоэтажном доме по улице Боевой спасли женщину и ее шестилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в электрощитовой третьего, четвертого и пятого этажей в подъезде девятиэтажки поступило сегодня днем.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе из зоны плотного задымления спасли и вывели по лестнице женщину и ее шестилетнего сына, люди не пострадали.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались семь взрослых. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Сегодня утром в Бавлинском районе РТ с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализировали 81-летнего мужчину.

