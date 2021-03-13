Минземимущества РТ: почти 70% дефицита участков для многодетных семей приходится на Казань и Челны

61 тысяча многодетных семей включена в списки на предоставление им земель, из них 39 тысяч обеспечены участками. Общая площадь переданных земель — 4 044 га. Об этом на республиканской видеоконференции в режиме ВКС сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.



По итогам прошлого года Аглиуллин обратил внимание на семь муниципальных районов с наименьшим процентом обеспеченности, не достигающим 80%. Значение показателей от 80 до 90% обеспечено в шести районах. От 90 до 99% показатель достигает в девяти районах, 100% — в 21 муниципальном образовании. Показатель первого квартала текущего года выполнен министерством на 64,67% при плане 64,9%.

За 2020 год Татарстану предоставили 3 356 участков, в 2021-м — 657 участков. Дефицит участков по республике составляет более 18 тыс. участков, где почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны.

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В Казани продолжается работа по освоению федеральных массивов. Планировалось сформировать 2 500 участков для предоставления многодетным семьям, сформировано на сегодня — 2 360, из них для индивидуального жилищного строительства — 2 274 участка.

Дополнительно республике передали 363 га федеральных земель. Четыре массива поставлено на кадастровый учет, сформировать планируется до 3 тыс. участков.

В феврале сообщалось, что в Татарстане семьям с тремя и более детьми в общую долевую собственность предоставлено 38 785 земельных участков.

Маргарита Головатенко