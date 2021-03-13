В России за сутки зарегистрировали 9 908 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 908 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 380 525 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 868 человек, всего — 3 985 897 человек. За сутки коронавирус унес жизни 475 россиян, всего от инфекции скончались 91 695 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 12 марта в России выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко