Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки зарегистрировали 9 908 случаев заражения COVID-19

10:59, 13.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 9 908 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 9 908 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 380 525 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 868 человек, всего — 3 985 897 человек. За сутки коронавирус унес жизни 475 россиян, всего от инфекции скончались 91 695 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 12 марта в России выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также