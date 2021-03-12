В России выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки в России заболели коронавирусом 9 794 человека, всего — 4 370 617. Об этом сообщили в оперштабе РФ. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Умерло за сутки 486 человек, всего — 91 220 пациентов. Условная летальность составила 2,09%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. Доля поправившихся достигла 90,9% от общего числа заразившихся.