В Челнах жители частного сектора пожаловались на плохой вывоз мусора

Жители частного сектора в Челнах пожаловались на проблемы с вывозом мусора — по словам жителей Элеваторной горы, машины для вывоза мусора приезжают редко или не приезжают вообще:



«Пишут: два раза в неделю, в итоге приезжают один раз либо вообще не приезжают. Люди подготавливают мешки с мусором, никто не приезжает за ним, собаки весь этот мусор растаскивают по улице».

Жители Орловки поддержали челнинца, сообщив, ездят мусоровозы не по всем улицам, выборочно. «Я не помню такого количество мусора на улицах, когда были старые мусоровозы! Теперь что произошло, непонятно, техника новая вроде, иногда и ездит, но мусор везде!» — приводит слова одного из жителей сhelny-biz.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта» прокомментировал ситуацию, сообщив, что вывоз ТКО осуществляется «с учетом особенностей каждого населенного пункта и состояния подъездных путей в нем» и что отходы в этом населенном пункте «вывозятся сразу же, как только это позволяет сделать дорожное покрытие».

Фото: pixabay.com

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах регоператор «Гринта» выпустил на линию 31 новый мусоровоз. Новая техника заменит старые мусоровозы, предназначенные для погрузки металлических контейнеров. Генеральный директор «Гринты» Светлана Ярлыченко поясняла, что до «мусорной реформы» вывозом отходов занимались и бюджетные предприятия, которые не закупали новые машины. Из старой техники «выжимались все соки», что нередко приводило к поломкам.

Маргарита Головатенко