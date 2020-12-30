В Челнах появились новые мусоровозы

В Набережных Челнах регоператор «Гринта» выпустил на линию 31 новый мусоровоз. Новая техника заменит старые мусоровозы, предназначенные для погрузки металлических контейнеров.

Генеральный директор «Гринты» Светлана Ярлыченко пояснила, что до «мусорной реформы» вывозом отходов занимались и бюджетные предприятия, которые не закупали новые машины. Из старой техники «выжимались все соки», что нередко приводило к поломкам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые мусоровозы более компактные, легче и быстрее проезжают во дворах, заполненных припаркованными автомобилями. Также у новой техники более высокий коэффициент сжатия при погрузке. Это позволяет одному мусоровозу обслужить большее количество дворов, передает пресс-служба мэрии Челнов.

Ранее стало известно, что региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстане предоставят субсидии на возмещение части затрат, возникших во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

