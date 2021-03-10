Врачи ДРКБ Татарстана восстановили череп 4-летнему мальчику с гемофилией

В ДРКБ Татарстана нейрохирурги восстановили форму черепа четырехлетнему ребенку из Чувашии при помощи импланта. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте больницы.

Первую операцию мальчику провели еще в 2016 году специалисты чувашской РДКБ из-за острого нарушения мозгового кровообращения. У ребенка еще в раннем детстве выявили редкое наследственное заболевание — гемофилию (тип B), при котором возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы — как спонтанные, так и в результате травм. Это значительно осложняет любое хирургическое вмешательство.

После операции пациент наблюдался у врачей гематолога и нейрохирурга по месту жительства. Впервые в казанской ДРКБ ребенок оказался летом 2020 года. После ряда диагностических мероприятий и плановых госпитализаций, нейрохирурги ДРКБ приняли решение о пластике дефекта черепа при помощи установки импланта.

Операция прошла успешно, мальчик чувствует себя хорошо и находится в кругу семьи.

В конце февраля врачи ДРКБ Татарстана удалили опухоль весом почти 2 килограмма 4-летней девочке.



Татьяна Леухина