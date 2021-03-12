Медики Татарстана дали советы метеозависимым людям — видео

В Татарстане в ближайшее время ожидаются резкие перепады температур. Это время самое опасное для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Их защита — это своевременный контроль давления, контроль показателей крови и своевременный прием препаратов. Само собой, когда люди отказываются от приема препаратов на какой-то момент под предлогом, что им хочется очистить печенку или желудок, это — та группа, которая к нам рано или поздно приедет, — рассказал заведующий кардиологическим отделением РКБ Альберт Гильманов.

Особенно внимательными в этот период нужно и тем, кто резко режим изменить образ жизни: начал заниматься спортом или худеть, поскольку сердце привыкает к одним нагрузкам, а его резко начинают загружать.

Ранее главный кардиолог республиканского Минздрава Зульфия Ким отметила, что человеку, имеющему какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. По ее словам, применение препаратов, которые не назначены врачом с учетом имеющихся хронических заболеваний, чревато осложнениями и обострениями сердечно-сосудистых заболеваний.

