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Жители Татарстана могут поучаствовать в конкурсе на выявление ошибок в вывесках и табличках на татарском языке

11:42, 10.02.2021
Жители Татарстана могут поучаствовать в конкурсе на выявление ошибок в вывесках и табличках на татарском языке
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.

Принять участие в конкурсе могут все жители Татарстана тремя способами:

  • на портале госуслуг РТ в разделе ГИС РТ «Народный контроль»;
  • в мобильном приложении ГИС РТ «Народный контроль»;
  • направив письмо и фотоподтверждения в Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ на электронный адрес iyali.anrt@mail.ru или по адресу: 420111, Казань, ул. Карла Маркса, 12.

В первых двух вариантах необходимо выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях» и направить уведомление с фотографиями объекта (вывески, информационной таблички, топографического обозначения, дорожного указателя, аншлага жилых домов), в котором допущены ошибки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Фото должно позволять определить, какой организации принадлежит табличка. Также необходимо указать адрес ее местонахождения.

    В четвертом квартале 2021 года определят десять победителей, которые обнаружили наибольшее количество ошибок.

    Напомним, вице-мэр Казани Денис Калинкин поручил проверить вывески в городе на наличие двух языков. Провести проверку предложила председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казгордумы Гузель Сагитова.

    Татьяна Демина
    Общество Татарстан
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