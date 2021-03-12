Семь оставшихся домов обманутых дольщиков в Казани сдадут в 2021 году

Семь из 30 оставшихся «проблемных» домов в Казани планируют сдать в этом году по федеральной программе поддержки дольщиков. Площадь оставшихся домов — порядка 200 тыс. кв. м. Достройка всех объектов позволит восстановить права более 2,1 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.



Стоимость всех объектов достройки составляет около 9 млрд рублей, 6 млрд руб. направлены из федерального бюджета, 3 млрд рублей софинансирует Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/

Напомним, в начале марта сообщалось о достройке 23 из 30 «проблемных» домов. В прошлом году ввели в эксплуатацию дом №2 на 190 квартир в ЖК «Молодежный» по ул. Ноксинский спуск. Незавершенными пока остаются семь домов на 2 959 квартир, в том числе: четыре дома ГК «ФОН» (1999 квартир, 1556 дольщиков), три дома ООО «Фирма «Свей» (960 квартир, 1063 дольщика). Их достраивает фонд «Дом.РФ».

Маргарита Головатенко