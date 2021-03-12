В Менделеевске открылся завод по производству регенератов

В Татарстане официально открыли предприятие по производству регенератов компании ООО «Бонус-Кама», являющейся резидентом ТОСЭР «Менделеевск» с декабря 2019 года и членом Машиностроительного кластера РТ.

Завод построили в 2019 году. Производство регенерата из резиновой крошки начали в тестовом режиме в ноябре прошлого года. Запуск был отсрочен из-за карантинных мер, введенных в пандемию коронавируса.

Предприятие работает по схеме циркулярной экономики: утилизация резиновых отходов во вторичный каучук включает стадии производства шин с восстановлением их прежних характеристик, а также поставку резиновой крошки для производства ковриков, спортивных покрытий и комплектующих для машин, сообщается на сайте Агентства инвестиционного развития РТ.

Фото: tida.tatarstan.ru

Напомним, в 2019 году резидентами Менделеевской ТОСЭР стали также производитель тонеров «Концерн Карпов» и изготовитель комбикормов «Агрофирма «Барсак».



В прошлом году стало известно, что в Менделеевске запустят проект по производству емкостей для сжиженного газа, насосов, пластинчатых теплообменников, которым займется ООО «НТЦ «КамХимМаш».

Татьяна Демина