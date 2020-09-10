На всех ТОСЭР Татарстана запустят новые проекты

Сегодня в кабмине Татарстана состоялись заседания комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Зеленодольск», «Чистополь» и «Менделеевск». По итогам мероприятия были одобрены все семь заявок.

Так, на ТОСЭР «Набережные Челны» реализуют проекты уже действующие резиденты. ООО «ТЕХНОЛАЙН» расширит выпуск мелкой бытовой техники и запустит производство пластмассовых изделий. Новую продукцию будут изготавливать по технологии горяче-вакуумного формования. Второй резидент — ООО «ИНДЕЛ» — организует производства полимерных изделий. Его продукция широко применяется компаниями, выпускающими бытовую технику.



В Нижнекамске запустят проект «Умные машины», который направлен на создание производства современного качественного торгового холодильного оборудования. Инвестором выступает ООО «Умные машины». Ожидается, что в дальнейшем продукция будет реализована на территории всей страны.

На территории ТОСЭР «Зеленодольск» ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭНМИ» запустит производство электрооборудования с локализацией системы питания. Там будут изготавливать телекоммуникационные шкафы, установки питания постоянного тока, выкатные ячейки.

Резидентами ТОСЭР «Чистополь» стали ООО «САР» и ООО «Колизей». Первый из них запустит производство 3D заборов, а второй — кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Обе организации планируют запустить производство в 4-м квартале этого года, а через 1—1,5 года выйти на проектную мощность.

В Менделеевске запустят проект по производству емкостей для сжиженного газа, насосов, пластинчатых теплообменников. Его реализацией займется ООО «НТЦ «КамХимМаш».

Совокупный объем ожидаемых инвестиций проектов составит свыше 1 млрд рублей, объем капитальных вложений — 794,8 млн рублей. Запуск новых производств позволит создать свыше 800 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



В конце августа на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries.

