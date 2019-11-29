На ТОСЭР Татарстана привлекли сразу 10 новых резидентов

Сегодня состоялось заседание комиссии под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития. В итоге в статусе резидентов утвердили сразу 10 компаний, которые разместятся на ТОСЭР «Зеленодольск», «Менделеевск», «Чистополь» и «Набережные Челны».

Так, в качестве резидентов ТОСЭР «Зеленодольск» были утверждены логистическая компания «ТМК Групп», производитель теплозвукоизоляционных материалов «Технофлекс», а также операторы интернет-торговли Wildberries и Ozon. Запуск первой очереди логистического хаба Wildberries стоимостью 5,5 млрд рублей ожидается в первой половине 2020 года. Группа компаний OZON совместно с «Ромекс-Кубань» инвестирует в строительство логистического центра 2,9 млрд рублей. Распределительный центр оператора онлайн-торговли откроется в третьем квартале 2020 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Резидентами самой молодой ТОСЭР «Менделеевск» стали производитель тонеров «Концерн Карпов», производитель комбикормов «Агрофирма «Барсак», производитель регенерата из резиновой крошки «Чистекс». В Чистополе свои производства откроют «Литейно-механический завод», «Чистопольский завод пластмасс», производитель очищенного льноволокна «Чистекс».



Ранее сообщалось, что китайское предприятие по производству стекла намерено стать резидентом ТОСЭР «Нижнекамск».