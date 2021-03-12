В Челнах в полилингвальный комплекс войдут три детсада

В Набережных Челнах в полилингвальный комплекс войдут три детских сада, сообщил первый заместитель начальника управления образования Наркиз Кашапов.

Частью всего комплекса станут детские сады: 34-й, 106-й и 122-й. Последний является новым учреждением. В двух других в текущем году готовится первый выпуск.

Ранее сообщалось, что полилингвальный комплекс, где обучение будет проходить на трех языках — русском, татарском и английском, в Набережных Челнах рассчитан на 1 224 ученика.

