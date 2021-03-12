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В Челнах в полилингвальный комплекс войдут три детсада

12:16, 12.03.2021 1
В Челнах в полилингвальный комплекс войдут три детсада
Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах в полилингвальный комплекс войдут три детских сада, сообщил первый заместитель начальника управления образования Наркиз Кашапов.

Частью всего комплекса станут детские сады: 34-й, 106-й и 122-й. Последний является новым учреждением. В двух других в текущем году готовится первый выпуск.

Ранее сообщалось, что полилингвальный комплекс, где обучение будет проходить на трех языках — русском, татарском и английском, в Набережных Челнах рассчитан на 1 224 ученика.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:18
    Бик киракле эш. Рахмат.
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