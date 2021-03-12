Татарстан вошел в топ-10 регионов по величине господдержки в 2020 году

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Татарстан занял восьмое место среди регионов России по величине господдержки в 2020 году. Она составила 44,7 млрд рублей, сообщает Forbes.

В 2019 году Татарстан поддержали на 36,9 млрд рублей. Увеличение бюджетных вливаний в 2020 году позволило региону скакнуть в рейтинге с 18 места на восьмое.

«Помогали всем, но кому-то больше, кому-то меньше. Кемеровской [области] только-только покрыли ее выпадающие доходы, Татарстану — только-только покрыли, Башкирии покрыли лучше. Деньги в виде дополнительных трансфертов субъектам выделены очень разные», — говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Ранее аналитики подсчитали, что госдолг Татарстана за 2020 год вырос на 4,8%. При этом отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета РТ увеличилось на 10 процентных пунктов, до 47,5%. Общий объем госдолга РТ на 1 января 2021 года составлял 98,17 млрд рублей. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 44-е место.