Долговая нагрузка на бюджет Татарстана выросла на 10 процентных пунктов

Аналитики подсчитали, что госдолг Татарстана за 2020 год вырос на 4,8%. При этом отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета РТ увеличилось на 10 процентных пунктов, до 47,5%.

Объем госдолга Татарстана на 1 января 2021 года составлял 98,17 млрд рублей, следует из материалов «РИА Рейтинг». В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 44-е место.

По данным Минфина РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2020 года вырос на 18,1%, и на 1 января 2021 года составил 2,496 триллиона рублей.

Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Санкт-Петербурге (+182,4%) и Пермском крае (+127,1%). Однако максимальный рост долговой нагрузки на бюджет отмечен в Удмуртии (+49,9 п.п.).

В 30 регионах РФ уровень долговой нагрузки, по сравнению с предыдущим годом, снизился и в четырех не изменился. Лидером по снижению долгового бремени стал Чукотский автономный округ, где отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам сократилось на 23,6 процентных пункта и составило 45,4%.

На 1 октября 2020 года госдолг Татарстана составлял 96,8 млрд рублей. За 9 месяцев он вырос на 3,3%. Республика занимала 47-е место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки.

