«Рубин» поздравил экс-нападающего команды Бухарова с днем рождения

«Рубин» поздравил бывшего нападающего команды Александра Бухарова с днем рождения, выложив пост в социальных сетях клуба. Футболисту сегодня исполнилось 36 лет.

«От всей души поздравляем именинника, желаем здоровья и семейного благополучия», — говорится в сообщении клуба.

Бухаров родился в 1985 году в Набережных Челнах. На взрослом уровне в футболе он дебютировал за «Краснодар-2000», выступавший тогда в третьем по силе дивизионе страны.

В казанский «Рубин» нападающий перешел в 2003 году транзитом через новороссийский «Черноморец». В свой первый приход в Казани он провел семь сезонов, забив более 40 голов за команды из системы «Рубина», после чего был продан в «Зенит».

Свой последний сезон в 2019 году Бухаров отыграл за казанский клуб, в котором не отметился забитыми голами. С тех пор нападающий остается без игровой практики в статусе свободного агента.

Фото: realnoevremya.ru

Бухаров является четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Также в его активе второе место в списке бомбардиров чемпионата России в сезоне-2009. Тогда он уступил первенство форварду «Спартака» Веллитону, забившему 21 гол.

В ноябре прошлого года Бухаров попал в новостные сводки после проигрыша более 2 миллионов рублей в онлайн-покер.