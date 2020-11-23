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Экс-игрок «Рубина» Бухаров проиграл крупную сумму в онлайн-покер

10:40, 23.11.2020
Экс-игрок «Рубина» Бухаров проиграл крупную сумму в онлайн-покер
Фото: realnoevremya.ru

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Александр Бухаров проиграл крупную сумму денег, играя в онлайн-покер. Об этом сообщает Betting Insider.

По данным источника, футболист частенько появляется на специализированном сайте и с августа нынешнего года успел проиграть 27 тысяч долларов (более 2 млн рублей).

Фото: neva.today

Сейчас Бухаров находится в статусе свободного агента. В последний раз он появлялся на поле в футболке казанского «Рубина» в сезоне-2018/19. Начиная с лета 2019 года он остается без клуба.

По некоторым данным, футболист не намерен завершать профессиональную карьеру.

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