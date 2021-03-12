Урунов сможет выйти на поле против «Рубина», Бауэр игру пропустит

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр не сыграет в воскресном матче 22-го тура РПЛ против «Рубина», сообщил гендиректор уфимского клуба Ринат Шайбеков. Экс-защитник казанцев все еще проходит карантин в связи с коронавирусом после прилета из Великобритании.

«Наш новичок Мориц Бауэр пока сидит на карантине. Ему нужно отсидеть две недели после приезда из Англии, такие правила. Мы писали в Минспорта, они нам сказали соблюдать указание. Насчет дебюта в ближайших турах сказать сложно, но в матче с «Рубином» он участия не примет, думаю. Он не травмирован, сейчас тренируется индивидуально у себя в номере. Ждем его появления в общей группе», — сказал Шайбеков.

Мориц Бауэр. Фото: vk.com/ufafc

Также он рассказал о состоянии здоровья полузащитника Остона Урунова, арендованного у московского «Спартака». Футболист получил травму в ходе игры 21-го тура с «Уралом» и был заменен еще до перерыва. По словам Шайбекова, футболист готов сыграть против «Рубина».



«Да, обошлось. Потянул заднюю мышцу бедра. Сейчас все нормально. Он уже тренируется в общей группе и готовится к следующему матчу. А состав на игру уже определит тренерский штаб», — заявил гендиректор уфимцев.

Встреча между «Уфой» и «Рубином» состоится в воскресенье, 14 марта, в столице Башкортостана. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Рубин» одержал победы на выезде над «Спартаком» (2:0) и дома в игре с «Зенитом» (2:1).

Подробное превью предстоящего тура РПЛ читайте в материале «Реального времени».