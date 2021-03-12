Лишь 26% казанцев хотели бы стать чиновниками — SuperJob

Только 26% казанцев хотели бы стать госслужащими. По данным исследования SuperJob, это самый низкий показатель в стране.

Согласно результатам, стать чиновником хотели бы 37% россиян. Мужчины метают об этом чаще женщин (40 и 34% соответственно). Больше всего желающих среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в госструктурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%). При этом количество желающих снизилось после введения условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм.



Фото: Денис Гордийко

Больше всего карьера госслужащего привлекает жителей Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Каждый второй житель Самары и Воронежа (по 50%) хотел бы оказаться в кресле чиновника. Тройку лидеров замыкают Москва и Санкт-Петербург (по 45%).

Всего в опросе поучаствовали 5 000 человек из 780 населенных пунктов страны.

Ранее Татарстан занял второе место по числу зарегистрированных фактов взяточничества.



Ольга Плешкова