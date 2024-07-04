Доступ к чистой воде может стать проблемой для 65% населения мира к 2100 году

Фото: Максим Платонов

К 2100 году более 65% жителей планеты могут столкнуться с проблемами доступа к чистой питьевой воде. Это показали результаты исследования, проведенного учеными под руководством специалист по гидрологии нидерландского университета Эдварда Джонса, передает климатический центр Росгидромета.

Исследователи использовали гидрологическую модель для оценки дефицита воды во всем мире до 2100 года. Они учли не только количество воды, но и ее качество. По словам Джонса, проблема качества воды не менее важна, чем проблема ее доступности.

Чтобы оценить количество и качество воды, ученые рассмотрели пять глобальных климатических моделей. Результаты этих моделей используются в гидрологической модели, которая отражает круговорот воды и то, как вода перемещается между поверхностными и подземными резервуарами.

Гидрологическая модель параметризовала потребности в воде в бытовом, промышленном, животноводческом и ирригационном секторах. Исследователи также полагались на отдельную модель качества поверхностных вод, учитывавшую потенциальные загрязнители воды, вызванные антропогенной деятельностью. Эти загрязнители включали соли, органические загрязнения и бактериальные патогены.

По словам Джонса, допустимые уровни загрязнения могут варьироваться в зависимости от того, как используется вода. Вода, предназначенная для бытового использования, должна иметь наименьший уровень загрязнения, а вода, используемая для орошения, может быть наиболее загрязненной.

Джонс и его коллеги признали, что сокращение дефицита чистой воды в будущем потребует согласованных усилий. Существует три проблемы, которые необходимо решить: ограничение изменения климата, сокращение использования воды и минимизация загрязнения окружающей среды.

Отметим, в рамках программы «Экология» в Татарстане активно проводятся работы по оздоровлению водных объектов, расчистке русел рек и ремонту гидротехнических сооружений. Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что на данный момент выполнен уже 61% от общего объема работ.