В Госдуме одобрили освобождение от повышенного НДФЛ надбавок работников Крайнего Севера

Работники Крайнего Севера и других районов с неблагоприятными условиями труда будут освобождены от повышенного НДФЛ на надбавки к зарплате. Поправку внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ко второму чтению системного налогового законопроекта, сообщает «Интерфакс».

— Это касается поручения, которое дал президент страны, выступая в Якутске, когда он сказал, что будет несправедливо, если «северные надбавки» не будут учитываться при прогрессивной шкале НДФЛ, — отметил глава комитета Андрей Макаров.

Согласно поправке, из-под повышенного НДФЛ выводятся доходы в виде оплаты труда (денежного довольствия, денежного содержания), получаемые лицами, работающими (служащими) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями.

Кроме того, комитет одобрил поправку, внесенную главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов, которая распространяет на организации традиционных конфессий возможность применения пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6%.

По словам Андрея Макарова, эта поправка предлагает установить с 2025 года единый пониженный тариф страховых взносов для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций в размере 7,6% в пределах единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Льгота будет действовать в 2025 и 2026 годах.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин также заявил, что надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях, в частности в районах Крайнего Севера, не должны учитываться при расчете НДФЛ по новой прогрессивной шкале.

Разиль Самигуллин